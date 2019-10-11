الجيش السوري يقضي على دواعش بعد اكتشاف مقرهم شرق تدمر

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نقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر ميداني في ريف حمص الشرقي تأكيده أن اشتباكات عنيفة اندلعت فجر يوم الخميس بين وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة وبين مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" شمال مدينة السخنة الواقعة على طريق تدمر دير الزور (نحو 60 كم شرق تدمر).
© AFP 2019 / Maxime Popov
وتابع المصدر أن مجموعات تابعة لتنظيم داعش لا تزال تختبئ ضمن الصحراء شمال مدينة السخنة لافتاً إلى أن الطيران الحربي السوري نفذ عدة غارات باتجاه مواقع وتحركات للتنظيم خلال ٤٨ ساعة الماضية.
وأكد المصدر أن عملية تمشيط بادية السخنة مستمرة بهدف إنهاء تواجد مسلحي داعش في المنطقة حيث يسعى مسلحو التنظيم إلى تنفيذ هجمات باتجاه مواقع الجيش السوري والاقتراب من الأوتستراد الدولي دمشق دير الزور، وهو ما تم التصدي له بنجاح حيث أفشل الجيش جميع هذه المحاولات خلال الفترة الماضية.
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