ضجة بسبب صدام حسين... الخارجية الكويتية تعرب عن استيائها والأردن يعلق (فيديو)

وخلال اتصال هاتفي، أبدى وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، مساء الخميس، لنظيره الأردني أيمن الصفدي "

وشددت على أن أي إساءة لدولة #الكويت الشقيقة وشعبها الأصيل إساءة للأردن ندينها ونرفضها. علاقاتنا الأخوية أقوى من محاولات بعض يستهدفها ولا يمثل #الأردن وقيمنا واعتزازنا بالكويت وما يجمعنا به من روابط المحبة والاحترام. ٢ /٣ — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 10, 2019

" بلاده لما صدر عن جماهير أردنية.

وقال الصباح، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن "الھتافات تمثل إقحاما للرياضة بأمور لا تمت لھا بصلة بل وتشويھا لمقاصدھا".

ونقل البيان عن الوزير الصفدي "أسفه واستياءه من ھذه التصرفات التي لا تعكس طبيعة العلاقات الأخوية، وما يكنّه الشعب الأردني من تقدير لأشقائه في الكويت".

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وأكد الصفدي أن بلاده "لن تقبل بمثل ھذه الإساءات وستباشر اتخاذ إجراءاتھا لمعرفة من يقف خلفھا ومحاسبته".

وفي وقت سابق الخميس، رفض الاتحاد الأردني لكرة القدم، في بيان، الهتافات التي اعتبرها "خارجة عن الأطر الرياضية"، خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي الخميس.

وأشار الاتحاد إلى أنه "سيتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسيئين الذين لا يمثلون الأردن بأخلاقه وتقديره للأشقاء كافة".

كما أكد "الاعتزاز الكبير بالعلاقات المميزة التي تجمع الأردن والأشقاء في الكويت في المجالات كافة ومنها كرة القدم".