- 1/2
- 2/2
وأوضح البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه "سيتم خلال الأيام الخمسة المقبلة تلقيح أكثر من 1.6 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين عام واحد وما فوق، وذلك في ولايتيّ النيل الأزرق وسنار".
وكانت وزارة الصحة الاتحادية في السودان قد أعلنت شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عن تفشي وباء الكوليرا أتاح للسلطات الوطنية والحكومات في الولايات والشركاء الصحيين بأن يتصرفوا بشكل عاجل ويقوموا بالاستجابة لتفشي الوباء.
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
ومن المنتظر أن تُختتم الجولة الأولى من الحملة في 16 تشرين الأول/ أكتوبر، وستليها جولة ثانية في غضون أربعة إلى ستة أسابيع، وذلك لتوفير جرعة إضافية تضمن حماية الأشخاص من الإصابة بالوباء لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
يشار إلى أنه تمّ تدريب أكثر من 3560 شخص لكي يقوموا بمهمة التلقيح، وأكثر من 2240 شخص للعمل في إطار التعبئة الاجتماعية، وما يقرب من 70 مراقب مستقل، وعملية التدريب والنشر هذه في الولايتين المصابتين بالوباء هي جزء من الحملة".
وتقدم كل من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة أطباء بلا حدود (MSF) الدعم لوزارة الصحة الفيدرالية السودانية لكي تقوم بمكافحة تفشي المرض من خلال خطة شاملة لمواجهة الكوليرا، بما في ذلك استخدام لقاح الكوليرا الفموي OCV.
يذكر أنه تمّ إنشاء وتجهيز 14 مركزًا لعلاج الكوليرا في السودان مع نقاط لعلاج الإماهة الفموية، وتوفير مراكز عزل مخصصة في ولايتيّ النيل الأزرق وسنّار، وذلك لإدارة أوضاع المرضى وعلاجهم، كجزء من جهود الاستجابة المستمرة لاحتواء الكوليرا في السودان، كما تمّ تدريب العاملين الصحيين على تشخيص وعلاج المرضى بسرعة وفعالية، وحتى الآن، تمّ تسريح أكثر من 160 مريضاً بعد تلقي العلاج.
وتم نشر أكثر من 240 فريق متنقل لإجراء حملة التلقيح، بالإضافة إلى وضع 251 موقعًا ثابتًا في المنشآت الصحية، و258 موقعًا مؤقتًا بما فيها المخيمات والمدارس والمساجد ومناطق في السوق، وغيرها من الأماكن العامة، كما تم تركيب مصادر مياه جديدة تسهّل الحصول على المياه الصالحة للشرب للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتأثرة بالوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق حملة تطعيم ملايين السودانيين ضد الكوليرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.