بعد السعودية والإمارات... قطر توجه دعوة للبرهان وحمدوك

التقى وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، أول أمس الأربعاء، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات مطلق القحطاني، وفقا لشبكة "الشروق" السودانية.

© AFP 2019 / BANDAR AL-JALOUD

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

وأكد مانيس متانة العلاقات بين السودان وقطر، ممتدحاً مواقف قطر الداعمة للسودان وجهودها في إحلال عملية السلام بدارفور.

من جهته، أعلن المبعوث القطري دعم بلاده لبرامج حكومة الفترة الانتقالية، ووقوف قطر مع السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، زار الرياض وأبوظبي بدعوة من قاد البلدين في إطار العلاقة التاريخية المميزة مع "الأشقاء"، ولبحث سبل تطوير هذه العلاقة، وقد أثمرت عن تفاهمات تساعد في دفع ملفات عديدة إلى الأمام.

وأكد حمدوك أن مساعدات "الأشقاء" تساهم في حلحلة الضائقة الاقتصادية، وبأن زيارته الأخيرة لكل من السعودية والإمارات تأتي في إطار الإرث المشترك.

وتابع حمدوك قائلا: "نريد تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في السودان، وسنضع القوانين الكفيلة لطمأنة المستثمرين، وقد بدأنا بإعادة تشكيل الجهة المسؤولة عن الاستثمار وهو مجلس الاستثمار والتنافسية".

وقال وزير مالية السودان إبراهيم البدوي إن بلاده تلقت نصف الدعم -البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل/نيسان- ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.

وأودعت كل من السعودية والإمارات خمسمئة مليون دولار بالبنك المركزي السوداني، كما أوضح البدوي في وقت متأخر أمس الاثنين. وقد جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.