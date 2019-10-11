دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق IFTTT يحصل على 19 خدمة جديدة ويخسر 33 خدمة أخرى

للذين لا يعرفون تطبيق أو خدمة IFTTT ، فهو عبارة عن نظام ذكي يساعدك على أتمتة العديد من المهام في حياتك من خلال ربط الخدمات عبر الإنترنت والأجهزة المنزلية الذكية. ويتيح لك ذلك، إنشاء مهام قوية بسهولة، وعلى هذا النحو يعمل القائمون على IFTTT في إضافة المزيد من الخدمات الجديدة بشكل دوري.

والآن، تم الإعلان عن إدخال 19 خدمة جديدة، ولكن هذا لا يعني بقاء الجميع، حيث تم الإشارة أيضًا عن قتل 33 خدمة أخرى.

ونبدأ بأهم الإضافات الجديدة ونبذة عنها:

BroadLink: يقوم بتشغيل وإيقاف الأجهزة من أي مكان.

D-Link Wi-Fi Router: يتيح لك التحكم عن بعد في جهاز الراوتر الخاص بك.

GraspIO: جناح IoT كامل الحزمة مع لوحة إضافية لـ Raspberry Pie وأكثر.

HALO Home: قم بتشغيل وإطفاء الأنوار تلقائيًا.

Indego Connect: توصيل جهاز قص الحشائش الذكي مع مساعد جوجل واليكسا وتقويم جوجل.

Lennox iComfort: للحصول على إخطارات ترموستات الذكية وخيارات التحكم بها.

myUplink: خاص بالأجهزة المنزلية الذكية التي ترسل إشعارات عند الوصول إلى شروط محددة.

Panasonic Home Navigation: يتيح لك توصيل الخدمة بـ Google Home.

Phyn: يكتشف تسرب المياه ويبلغك.

Sensate: يساعدك على التحكم ومراقبة جهاز الاسترخاء الذكي.

SimCam: تشغيل السماعات الذكية من خلال التعرف على الوجوه.

VeSync Bulb: يقوم تلقائيًا بتشغيل وإيقاف المصابيح الكهربائية الذكية.

VeSync Dimmer: أتمتة الضوء الخافت.

والمزيد.

أما فيما يخص الخدمات التي تم الاستغناء عنها فعددها كما أشرنا 33 وهي على النحو التالي:

أخيرًا، نجدر بالإشارة، أن IFTTT اتبعت هذا الأسلوب من الإضافة والحذف المتتالي من شهر مايو الماضي، حيث استغنت أنذاك على 31 خدمة و بنفس الوقت أضافت 13 خدمة جديدة أخرى.

التدوينة تطبيق IFTTT يحصل على 19 خدمة جديدة ويخسر 33 خدمة أخرى ظهرت أولاً على عالم التقنية.