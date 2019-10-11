بدء إخلاء مخيم مبروكة على وقع القصف التركي

دبي - بواسطة محمد فارس © Ali Hashisho

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا عن شروعها في إخلاء مخيم مبروكة للنازحين من نزلائه في محافظة الحسكة، بعد تعرضه للقصف التركي.

وذكرت الإدارة الكردية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن قذائف مدفعية سقطت على المخيم الواقع في ريف مدينة رأس العين على بعد 12 كم عن الحدود التركية، ويقطنه أكثر من سبعة آلاف نازح، مشيرة إلى استهداف القوات التركية مخيم عين عيسى الذي يأوي 13 ألف نازح، بمن فيهم 785 شخصا من عوائل مسلحي تنظيم "داعش" و479 لاجئا عراقيا.

وأكدت الإدارة الكردية أن عملية إخلاء المخيم ستبدأ على الفور، كي ينقل اللاجئون ومعظمهم ضحايا تنظيم "داعش"، إلى مخيم العريشة جنوبي مدينة الحسكة، فيما تستمر المشاورات مع الجهات والمنظمات المعنية لإيجاد حل أو موقع بديل لنقل نزلاء مخيم عين عيسى إليه.

وأطلقت تركيا الأربعاء الماضي عملية عسكرية جديدة ضد الوحدات الكردية التي تعتبرها تنظيما إرهابيا في شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان مدينتي رأس العين وتل أبيض السوريتين الحدوديتين، حسب أحدث إحصاءات برنامج الغذاء العالمي.

المصدر: هاوار + رويترز