شكرا لقرائتكم خبر عن 45 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة فى الأقصى رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى نحو 45 ألف مصل، صلاة الجمعة، فى رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلى المشددة، بسبب الأعياد اليهودية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة، بأن المصلين بدؤوا بالتوافد إلى الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، مضيفة أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية عند بوابات المسجد.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نشرت عناصرها فى الشوارع المحيطة بالبلدة القديمة فى القدس ، ومنعت وصول الشبان إلى المسجد الأقصى، بعد تفتيشهم والتدقيق فى بطاقاتهم الشخصية.

فى سياق آخر، أزالت شرطة الاحتلال الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد محمد سمير عبيد فى بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

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وقالت مصادر فلسطينية إن شرطة الاحتلال داهمت حى الشهيد عبيد فى البلدة، وشرعت بإزالة صوره والأعلام الفلسطينية ورايات الفصائل، التى علقها مواطنون على الأعمدة والجدران.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل اقتحام بلدة العيسوية بشكل متكرر، منذ استشهاد الشاب محمد سمير عبيد فى السابع والعشرين من شهر يونيو من العام الجارى.