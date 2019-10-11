شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مواطن سورى ناجى من القصف التركى: "أنقذونا من الكلب أردوغان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت منصات معارضة التركية، فيديو لمواطن سورى فر من القصف التركى على سوريا، حيث أكد بأن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يجلب الإرهابيين إلى سوريا.

ونشرت منصات المعارضة التركية عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، فيديو قالت فيه:"صرخة مؤثرة من مواطن سوري عربي من الفارين من القصف التركي والآن متواجد داخل أحد مراكز النازحين يقول"أردوغان بيهجرنا وبيجلب مكاننا إرهابين من أفغانستان وشيشان وباكستان".

وأضاف المواطن السورى:" لا يوجد إرهابين كما يدعي الأتراك مناشدا المجتمع الدولي التدخل وختم كلامه قائلا: "أنقذونا من الكلب أردوغان".