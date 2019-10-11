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صور جديدة تكشف وحشية وإجرام قوات أردوغان التركية فى شمال سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صور حديثة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ضحايا العدوان التركى الغاشم على شمال سوريا.

الصور المتداولة أظهرت وحشية النظام التركى بقيادة أردوغان، وفظاعة الجرائم التى ارتكبها خلال الساعات الماضية فى مناطق الإدارة الذاتية الكردية.

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طفل ضحية الهجمات التركية

 

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أطفال ضحايا وحشية أردوغان

 

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الفزع على وجه طفل سورى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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