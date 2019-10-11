صور جديدة تكشف وحشية وإجرام قوات أردوغان التركية فى شمال سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صور حديثة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ضحايا العدوان التركى الغاشم على شمال سوريا. الصور المتداولة أظهرت وحشية النظام التركى بقيادة أردوغان، وفظاعة الجرائم التى ارتكبها خلال الساعات الماضية فى مناطق الإدارة الذاتية الكردية.

طفل ضحية الهجمات التركية Advertisements



أطفال ضحايا وحشية أردوغان

الفزع على وجه طفل سورى

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