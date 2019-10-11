شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تهتك قدم طفلة كردية نتيجة جرائم أردوغان الوحشية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أمجد طه، الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمى على تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه جرائم الرئيس التركى أردوغان، ضد المدنيين العزل فى شمال سوريا.

ويظهر من خلال الفيديو، تهتك قدم الطفلة السورية بسبب وحشية أردوغان، حيث علق عليه قائلا: "فى يوم الجمعة استشهدت سارا حسن، 7 سنوات، إثر إصابتها بقصف العدوان التركى العنصرى الغاشم ضد الأكراد الأحرار فى شمال شرق سوريا"، مضيفا: "الطفلة تسأل هل قدمى بخير؟.. أين والدى هل هو بخير؟"، مؤكدا أن جيش تركيا أردوغان ومعه المرتزقة الممولين من قبل نظام قطر قتلوا هذه الطفلة.

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كما نشر طه، فيديو آخر، أشار فيه إلى تصدى نساء الأكراد الأحرار فى شمال شرق سوريا للعدوان التركى العنصرى الغاشم.

وقال عنه: "أمام هذه المرأة العظيمة يسقط مرتزقة أردوغان تركيا، امرأة تدافع عن أطفالها وبيتها اللى جيش الإخوان (جحش الجر)، يحاولون احتلاله وتقديمه لنظام تركيا حليف نظامى إيران وقطر".