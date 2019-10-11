اخبار الخليج

صور.. استمرار فضائح أردوغان.. إخوان ودواعش على مدرعات تركية بسوريا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استمرار فضائح أردوغان.. إخوان ودواعش على مدرعات تركية بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى فضائح النظام التركى، بعد أن نشرت وكالة الأنباء رويترز صورا تفضح العناصر التى تعتلى مدرعات الجيش التركى والتى تمارس العدوان على سوريا الأن، لنجد أنهم من عناصر متطرف تابعة لتنظيم داعش الإرهابى.

ونجد أن صور الجنود على المدرعات لا صلة بينها وبين جنود الجيش التركى، فمما لا يدع مجالا للشك أن أردوغان، قام بالعدوان على سوريا، ليس لمخاوفة من خطر الأكراد، ولكن لتحرير عناصر داعش المحتجزة فى السجون، واستغلالهم فى عمليات إرهابية ضد سوريا والجيش السورى، وإمدادهم بالمدرعات والأليات، أى بمعنى أفضل " أردوغان دخل سوريا لتحرير زملاؤة الإرهابيين من السجن".

دواعش على المدرعات التركية
دواعش على المدرعات التركية

 

وأكدت وسائل إعلام سورية، أن أردوغان جند عدد كبير من الإخوان والمتطرفين لغزو سوريا.

 

الدواعش يشيرون بعلامة النصر على المدرعات التركية
الدواعش يشيرون بعلامة رابعة على المدرعات التركية

 

المدرعات التركية
المدرعات التركية

 

دواعش على مدرعات تركيا فى سوريا
دواعش على مدرعات تركيا فى سوريا

 

Advertisements
دواعش على مدرعات تركية تحت مسمى الجيش الوطنى السورى
دواعش على مدرعات تركية تحت مسمى الجيش الوطنى السورى

 

عناصر من داعش تحت مسمى الجيش الوطنى السورى
عناصر من داعش تحت مسمى الجيش الوطنى السورى

 

 

 

إخوان على مدرعات تركية
إخوان على مدرعات تركية

 

المدرعات التركية وعلى متنها دواعش وإخوان
المدرعات التركية وعلى متنها دواعش وإخوان

 

 

دواعش وإخوان على المدرعات التركية
دواعش وإخوان على المدرعات التركية

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. استمرار فضائح أردوغان.. إخوان ودواعش على مدرعات تركية بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا