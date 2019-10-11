"الإغاثة التركية" تقيم متحفا متنقلا لأطفال سوريا في منطقة درع الفرات

كليس/ عزت ماضي/ الخليج 365

افتتحت الهيئة التركية للإغاثة (IHH)، متحفًا متنقلًا للأطفال في منطقة درع الفرات، في الريف الشمالي لمحافظة حلب السورية.

وذكر بيان صادر عن مركز التنسيق التابع لهيئة التركية للإغاثة (IHH)، بولاية كليس جنوبي تركيا، إن الهيئة افتتحت اليوم الجمعة متحفًا متنقلًا بمنطقة درع الفرات شمالي سوريا.

وأضاف البيان أن منطقة درع الفرات تضم مئات الآلاف من اللاجئين الذين استقروا في المنطقة بعد تطهيرها من العناصر الإرهابية في إطار عملية درع الفرات في الريف الشمالي لمحافظة حلب (أغسطس/ آب 2016).

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وأشار البيان أن نحو 350 ألف طفل يعيشون في مخيمات أقيمت في بلدات اعزاز والباب ومارع بمنطقة درع الفرات، وأن هؤلاء الأطفال، كبروا في مناطق تشهد حروبًا وصراعات مسلحة منذ 9 سنوات.

ولفت البيان أن الهيئة افتتحت متحفًا متنقلًا سوف يطوف على مدارس مختلفة في المنطقة، ولمدة 4 أيام، من أجل إطلاع طلابها على بعض الآثار التاريخية وتزويدهم بالمعلومات ذات الصلة بالتجارب العلمية والتخفيف من آثار الصدمات النفسية التي تعرضوا لها خلال الحرب.

كما أضاف البيان أن الهيئة، قامت أيضًا بتوزيع مواد قرطاسية على ألفين و500 طالب في منطقة درع الفرات، كما نظمت مجموعة من المسابقات لصالح الأطفال السوريين المقيمين في مخيمات المنطقة.



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