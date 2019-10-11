اليمن.. 25 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في الربع الثالث من 2019

علي عويضة/ الخليج 365

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، الجمعة، إنها رصدت 25 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في البلاد، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت النقابة في تقريرها الربعي الثالث الذي اطلعت عليه الخليج 365، إنها رصدت 25 حالة انتهاك للحريات الصحفية والإعلامية في اليمن منذ بداية يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر /أيلول من العام الجاري 2019.

واعتبرت أن هذا العدد من الانتهاكات هو "مؤشر يوضح استمرار حالة الحرب والعدائية ضد الصحافة والصحفيين من قبل كافة الأطراف (المتنازعة)".

وتنوعت الانتهاكات التي رصدتها النقابة خلال الفترة المذكورة بين الاختطافات التي سجلت 12 حالة، والاعتداءات 5 حالات، والمنع من مزاولة العمل والتصوير 4 حالات، والتهديد بالأذى والذي لحق بحالتين، والمحاكمة بحالة واحدة إضافة لحالة تعذيب واحدة.

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وارتكبت الحكومة الشرعية بهيئاتها وتشكيلاتها المختلفة 9 حالات من تلك الانتهاكات بحق الحريات الصحفية والإعلامية.

فيما ارتكب مسلحو وأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً 8 حالات، بينما ارتكبت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) 5 حالات، وارتكب مجهولون 3 حالات أخرى.

ولفتت نقابة الصحفيين اليمنيين إلى أن 17 صحفياً مازالوا "مختطفين"، أغلبهم منذ أكثر من أربعة أعوام منهم 15 صحفيا لدى جماعة الحوثي، وصحفيا معتقلا لدى الحكومة في مأرب (شرق)، وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت (جنوب شرق).

ويشهد اليمن منذ نحو خمس سنوات حرباً بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، خلفت الآلاف من القتلى والجرحى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.