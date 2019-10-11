فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أدى عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، صلاة الجمعة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

ودعا المصلون خلال الصلاة، التي دعت إليها حركة "الجهاد الإسلامي"، بـ"فك قيد المعتقلين، وعودتهم لذويهم سالمين".

وقال خضر حبيب، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خلال خطبة الجمعة، :" الأسرى في سجون الاحتلال يسطرون أروع الملاحم في الصمود والتحدي، بسلاح الأمعاء الخاوية".

وأضاف:" الأسرى المضربون يعلموننا بأن الكرامة أغلى من الطعام، وهم يدفعون حياتهم ثمنا لهذه الكرامة وثمنا للانعتاق من قيد المحتل البغيض".

وتابع:" نحن بحاجة لمن يصدح بالصوت في وجه العالم الظالم بسكوته على معاناتهم وآلامهم " .

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ولفت إلى أن المعتقل قائد طارق قعدان "يخوض معركة الأمعاء الخاوية لليوم ال73 على التوالي، رغم قرار الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري بحقه، عقب انقضاء حكم إداري سابق لستة أشهر قضاها في معتقلات العدو".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في 09 تشرين1/أكتوبر ، أن السلطات الإسرائيلية، جددت الاعتقال الإداري للأسير طارق قعدان من محافظة جنين لمدة ستة أشهر.

ولفتت الهيئة، أن أمر تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير قعدان، يأتي في ظل مواصلته إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله التعسفي ودون أن يوجه له أي اتهام.

ويواصل ستة معتقلين فلسطينيين إضرابهم عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري (دون تهمة).

ووفق إحصائيات فلسطينية رسمية، وصل عدد المعتقلين 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

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