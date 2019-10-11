مقداد: دمشق لن تتحاور مع "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي

أسكيشهير / سلجوق قزل داغ / الخليج 365

قال فيصل مقداد، نائب وزير الخارجية في نظام بشار الأسد، إنهم لن يتحاوروا مع تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

وأضاف مقداد لوكالة الأنباء السورية "سانا"، الخميس، أن نظامه لن يتحاور مع من يتحدثون بمنطق انفصالي، أو بمنطق أنهم أصبحوا قوة على أرض الواقع.

ولفت أن تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" تخلى عن مصالحه الوطنية وارتمى في أحضان الولايات المتحدة، بل وفي أحضان قوى صهيونية معادية لسورية.

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واتهم مسلحي التنظيم بارتكاب فظائع بحق المواطنين السوريين، وأنهم يتحملون "مسؤولية أساسية في دعم هذا الغزو التركي".

وقبل ساعات من بدء عملية "نبع السلام" العسكرية (8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، أعلن شاهين ديلو، أحد قادة ما يسمى " قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، مظلة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، أن نظام الأسد سوف يتعاون مع التنظيم في صد أي عملية عسكرية قد تجريها تركيا بالمنطقة.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.