إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب شاب فلسطيني، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال مراد اشتيوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم، للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي، لتفريق المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان في "كفر قدوم".



وأوضح أن شابا يبلغ من العمر 17 عاماً أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال تفريق الجيش للمسيرة.



ونقل الشاب لمستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية القريبة من البلدة.



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ولم تعرف على الفور طبيعة إصابته.



بدورهم، رشق شبان القوات بالحجارة والعبوات الفارغة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.



وينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.



وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

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