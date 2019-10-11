القروي: سنتصدى للنتائج الكارثية للسنوات الثماني الماضية

بنزرت /مراد الدلاجي/ الخليج 365

قال المرشح الرئاسي عن حزب "قلب تونس" نبيل القروي، إن حزبه سيتصدى لما وصفه بـ "النتائج الكارثية للثماني سنوات الماضية، وأنه سيخلق التوازن المطلوب في المشهد السياسي".

جاء ذلك خلال اجتماع شعبي للقروي، في مدينة بنزرت (شمال) مسقط رأسه، التي اختار الانطلاق منها في حملته الانتخابية القصيرة.

ودعا القروي أنصاره في المدينة إلى التصويت له بكثافة الأحد المقبل، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه من الضروري الفوز في الانتخابات.

واعتبر أن المحطة الانتخابية "فرصة لتونس ونسائها، وكل أم فقدت ابنها، وكل شاب يفكر في الهجرة غير النظامية"، وأنه سيجد الحلول لمشاكل البلاد.

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وشدد على أنه سيعمل لتكون تونس "منفتحة على محيطها، ومنصة مفتوحة على إفريقيا وأوروبا تنمويا، وبإمكان شبابها السفر والتوجه نحوها بشهاداتهم دون مخاطر الهجرة غير النظامية".

وفي سياق آخر، قال القروي الذي أفرج عنه الأربعاء، بعد فترة إيقاف دامت أكثر من شهر ونصف بتهم "فساد"، إنه لن يلازم قصر قرطاج إذا فاز بثقة الناخبين، وسيبقى قريبا من البسطاء وسيحرص على إصلاح قطاعي التعليم والصحة.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيّد، أستاذ القانون الدستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.

وتجري تونس الأحد المقبل الجولة الثانية لانتخاباتها الرئاسية.

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