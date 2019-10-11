مدرسة عشيرة المتوسطة تكرم “الشيباني ” في يوم المعلم

الخليج - خالد الهديبي

كرمت مدرسة عشيرة المتوسطة شمال الطائف أقدم معلم متقاعد في مركز عشيرة بمناسبة يوم المعلم العالمي ، المبادرة حملت شعار ” الوفاء لأقدم معلم متقاعد “، التي تعتبر جديرة من نوعها جديدة في مضمونها تربوية اجتماعية إنسانية مليئة بالوفاء .

المبادرة أقترحها وكيل المدرسة الأستاذ ناصر القرشي تقديراً لجهود المعلم في الميدان التعليمي ، جرى البحث عن أقدم معلم متقاعد من منسوبي التعليم مماً كان له الأثر التربوي في مدارس تعليم شمال الطائف “عشيرةا ” وعلى سكانها .

المدرسة توصلت لأقدم معلم متقاعد في مركز عشيرة وجرى التنسيق مع ذويه في إيصال فكرة المبادرة لهم والترتيب للزيارة ، أخذ الجميع ينتظر هذه اللحظة فمن كان يتوقع أن يتم تكريم معلم متقاعد ترك التعليم منذ سنوات ويذكر اسمه في اليوم العالمي للمعلم .

في يوم الزيارة زار قائد المدرسة الأستاذ عبدالله النفيعي وعدد من المعلمين والطلاب أقدم معلم متقاعد في عشيرة الأستاذ مطلق بن ناشي الشيباني ، الذي تقاعد من عام 1418هـ ، حيث أمضى35عام من البذل والعطاء في مهنة الرسل وتقديم له الشكر العرفان على ما قدمه في ميادين التعليم طوال فترة عمله وتقديم درع تذكاري له باسم إدارة المدرسة ومنسوبيها اعترافاً منهم بفضل المعلم وعظيم مكانته.

الجدير بالذكر أن الأستاذ/ مطلق بن ناشي الشيباني من رواد التعليم القدامى ومسجل في موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية الصادرة عام ١٤١٩ هـ عن وزارة المعارف والموثقة في مكتبة الملك فهد الوطنية وهو أيضآ اقدم معلم بمركز عشيرة واقدم قائد بها ومن طلابه من هو الآن في منصب وكيل وزارة ومنهم القاضي والملحق الثقافي ومنهم من وصل الى أعلى الرتب المدنية والعسكرية نسأل الله أن يطيل في عمره على الطاعة وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يجزيه خير الجزاء على ماقدم من العلم والتوجية والتربية.