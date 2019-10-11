الإمارات تهنئش رئيس وزراء أثيوبيا بعد حصوله على نوبل للسلام







اسماء السيد - أبوظبي: هنأت الإمارات الجمعة رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، بعد منحه جائزة نوبل للسلام بسبب مبادرته في تسوية النزاع الحدودي بين بلاده وأريتريا. وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في تغريدة على تويتر "خالص التهاني لصديقي العزيز رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد، بفوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام. رجل حكيم صنع السلام والأمل في بلده وجواره، تكريم في محله لشخصية استثنائية".



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