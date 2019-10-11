دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة عاملي أمازون شاهدوا صوراً وفيديوهات خاصة من كاميرا المراقبة المنزلية Cloud Cam

مازالت أمازون تخضع للتدقيق عقب تحقيق سابق أشار لتورطها في انتهاك خصوصية المستخدم والاستماع لتسجيلات مساعدها الصوتي أليكسا عبر متعاقدين، وفي جديد التقارير أشار موقع Bloomberg إلى أن بعض عاملي أمازون قد انتهكوا خصوصية المستخدمين عبر مشاهدتهم فيديوهات وصوراً ملتقطة عبر كاميرا المراقبة المنزلية السحابية Cloud Cam.

وجاء في التقرير أن عدداً من موظفي أمازون في كل من الهند ورومانيا قد شاهدوا صوراً وفيديوهات تم التقاطها عبر كاميرا أمازون، حيث تراوحت المدة الزمنية لهذه الفيديوهات من 20 إلى 30 ثانية بعدد يصل لأكثر من 150 فيديو يومياً.

حيث نوه الموقع في تقريره إلى أن مراجعة الفيديوهات شملت فقط تلك التي وثقها مالكي الكاميرا في حالات مواجهتهم مشاكل في عملها، او التي اجريت بغرض الاختبار من قبل العاملين.

إلا أن التقرير تحدث أيضاً عن مشاهدة العاملين بعض الفيديوهات التي تضمنت مقاطع خاصة ولقطات حميمية لكن في حالات قليلة، حيث تضع أمازون العاملين في هذا النطاق تحت إجراءات رقابية صارمة وفقاً لـBloomberg.

فيما قالت أمازون بأنها تأخذ خصوصية المستخدم بجدية تامة وتوفر لعملائها تحكم كامل بالفيديوهات المسجلة عبر Cloud Cam، حيث أنه لا أحد غيرهم قادر على مراجعة فيديوهاتهم كما يمكنهم حذفها بشكل كامل في أي وقت شاؤوا من خلال تبويب التحكم بالمحتوى والأجهزة الذي توفره الشركة في أجهزتها.

وقالت الشركة أن المستخدم يستطيع مشاركة فيديو معين مع الشركة من أجل المساعدة تحسين أداء الجهاز عبر خيار المراجعة، والذي بموجبه يتيح للشركة استخدامه لزيادة كفاءة نظام Cloud Cam.

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وبالرجوع لنص شروط الخدمة في Cloud Cam فإنه الشركة لم توضح بشكل صريح أن عامليها قد يشاهدوا الفيديوهات المسجلة عبر الكاميرا، في الوقت الذي تقول في بنوده أن العميل يوافق على منح الشركة تصريح لمراجعة الفيديوهات من أجل الدعم الفني.

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المصدر

Bloomberg

التدوينة موظفون في أمازون شاهدوا صوراً وفيديوهات خاصة من كاميرا المراقبة المنزلية Cloud Cam (تقرير) ظهرت أولاً على عالم التقنية.