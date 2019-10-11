برلين تأمل بأن تتقيد تركيا باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين

برلين - سبوتنيك. وقالت ديمر، خلال لقاء صحفي، في تعليق على انتقادات أردوغان: "نعتقد أن تركيا ستلتزم باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد، في وقت سابق، دول الاتحاد الأوروبي، التي أدانت العملية العسكرية التركية في سوريا، مهدداً بفتح حدود بلاده أمام اللاجئين السوريين.

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وهدد أردوغان دول الاتحاد الأوروبي بأنهم إن حاولوا وصف عملية "نبع السلام" بالاحتلال، فإن تركيا ستفتح أبوابها وترسل إليهم 3.6 مليون لاجئ.

وأوضح أردوغان، في كلمة نقلتها وكالة الأناضول، أن "الاتحاد الأوروبي يقول إنه لن يرسل الدفعة الثانية من المساعدات للاجئين السوريين والبالغة قيمتها 3 مليارات يورو، أنتم لم تفوا بوعودكم أبدا ونحن لم نعتمد عليكم، سنتدبّر أمورنا ولكن في الوقت نفسه نفتح الأبواب أيضا أمام اللاجئين".

وبدأت تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر، عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، مدعية أن هدف العملية القضاء على حزب العمال الكردستاني، وتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية).

وشن الطيران التركي هجوما على مدينة "رأس العين" وعدة مدن سورية أخرى على حدود البلدين، ووفقا لأحدث المعلومات التي وردت عن وزارة الدفاع التركية، فقد هاجم الجيش، بعد إعلان العملية 181 هدفا للتشكيلات الكردية شمالي سوريا، فيما أشارت تقارير إعلامية عن خسائر وإصابات بين المدنيين.