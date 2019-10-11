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وبحسب صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، فإن جياني تطرق إلى توقيت البطولة والحالة البدنية والذهنية للاعبين حيث قال: "من الناحية الفنية سيكون مونديال قطر بطولة مذهلة لأن اللاعبين سيصلون إلى البطولة في حالة من الاسترخاء بسبب توقيت إقامة البطولة".
© Photo / الاتحاد القطري لكرة القدم
وأضاف أن إقامة البطولة بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، سيصب في صالح البطولة واللاعبين ويجعله الأفضل فنيا، متابعا "هذا أفضل من خوض البطولة بعد موسم شاق عندما تقام البطولة في فصل الصيف".
ولفت رئيس الفيفا إلى أن الملاعب والبنية التحتية في قطر غاية في الجمال والروعة، مؤكدا أنه سيكون المونديال الأكثر إثارة لأنه سيقام في فصل الشتاء حيث إن اللاعبين سيكونون في أوج عطائهم.
وأوضح إنفانتينو: "مباريات البطولة كلها ستقام في مسافة سبعين كيلومترا، وهذا أمر إيجابي. ستكون بطولة استثنائية وسنكتشف من خلالها جزءا من العالم لم نكن نعرفه جميعا".
وأكد أنه "على قناعة تامة بأن الملاعب ستكون مملوءة بالجماهير، ويستغرق الأمر خمس أو ست ساعات فقط للسفر من أوروبا".
وعن استضافة البطولة للمرة الأولى في المنطقة لأول مرة في تاريخها، أكد إنفانتينو أن اقامة مونديال قطر 2022 في الشرق الأوسط هو أمر جيد لمنطقة تعشق كرة القدم.
وتابع أن جماهير أكبر حدث رياضي عالمي في قطر سيكون بإمكانها الاستمتاع بأكثر من مباراة واحدة في اليوم نظراً لقرب الملاعب من بعضها البعض.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات جديدة لرئيس "فيفا" بشأن توقيت إقامة مونديال قطر والملاعب والبنية التحتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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