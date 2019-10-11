سقوط عشرات القتلى في العملية التي تشنها تركيا شمال شرقي سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images الجيش السوري الحر الموالي لتركيا يتكبد خسائر في عمليات قتالية

ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم الذي تشنه تركيا وقوات موالية لها على المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا التي تخضع لسيطرة الأكراد.

وسقط عشرات المقاتلين من كل من وحدات حماية الشعب الكردية، والحركات المسلحة المدعومة من تركيا.

كما قتل 11 مدنيا على الأقل جراء الاشتباكات الدائرة.

وأكد الجيش التركي مقتل أول جندي تركي منذ بدء العملية التي تطلق عليها تركيا اسم "نبع السلام"

وتمكنت القوات التركية، أمس الخميس، من تطويق مدينتي راس العين وتل أبيض.

وأكد الهلال الأحمر الكردي مقتل أحد عشر مدنيا بينهم أطفال حتى الآن وإصابة 28 بجروح خطيرة، معظمهم في منطقتي رأس العين وقامشلي الحدوديتين.

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وأفادت أنباء بمقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم طفل سوري، جراء قصف كردي على مناطق حدودية تركية.

كما فر عشرات الآلاف من منازلهم الواقعة داخل المنطقة الحدودية، وسط تزايد دعوات من منظمات دولية لوقف الهجوم التركي. © Reuters

كما أعلن نواب جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي عن خطط لتقديم مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسط.

وبدأت القوات التركية التحرك يوم الأربعاء بعد أن سحب ترامب القوات الأمريكية إلى خارج المنطقة.

وتقول تركيا إن خطتها تهدف لخلق "منطقة آمنة" خالية من المسلحين الأكراد يمكن أن يقيم فيها اللاجئون السوريون، لكن من ينتقدون العملية يقولون إنها قد تؤدي إلى "تطهير عرقي" للأكراد شمالي سوريا وجذب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية إلى المنطقة.