شكرا لقرائتكم خبر عن حركة "تحيا تونس" تقرر عدم المشاركة فى الحكومة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد عضو المجلس الوطنى لحركة "تحيا تونس"، محمد الصافى الجلالى، بأن المجلس الوطنى للحزب قرر عدم المشاركة فى الحكومة المقبلة، والاصطفاف فى المعارضة.

وقال الجلالى - فى تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة إن المجلس يدعو الأطراف الفائزة فى الانتخابات التشريعية إلى الإسراع فى تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد (رئيس حركة "تحيا تونس") أعرب خلال حضوره المجلس الوطني، الذى انعقد مساء أمس، عن استعداده لعملية تسليم السلطة.

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وكانت الانتخابات التشريعية التى جرت يوم الأحد الماضى قد أسفرت عن حصول حزب "حركة النهضة" على أكبر عدد من مقاعد البرلمان بواقع 52 مقعدا، تلاها حزب "قلب تونس" بواقع 38 مقعدا، فيما حصدت حركة "تحيا تونس" 14 مقعدا.

ووفقا للدستور التونسي، يكلف رئيس البلاد الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة فى مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.