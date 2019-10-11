شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: الاتحاد الأوروبى سيناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب العدوان على سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبى أميلى دو مونشالان، إن قمة الاتحاد ستناقش الأسبوع المقبل فرض عقوبات على تركيا بسبب بسبب العملية العسكرية التى شنتها ضد الأكراد شمال شرق سوريا.
وشددت مونشالان حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، اليوم الجمعة، على أن الاتحاد الأوروبى لن يقف مكتوف الأيدى فى مواجهة موقف صادم بالنسبة للمدنيين ولقوات سوريا الديمقراطية ولاستقرار المنطقة.
وتأتى تصريحات الوزيرة الفرنسية بعد شن الجيش التركى عملية عسكرية ضد الأكراد شمال شرقى سوريا الأربعاء الماضي، والتى أعقبها إدانات دولية وتهديدات بعقوبات أمريكية على الاقتصاد التركي.
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