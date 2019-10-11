ناشطون لبنانيون يقتحمون مبنى البرلمان بالعاصمة بيروت

‬بيروت / يوسف حسين / الخليج 365

اقتحم ناشطون لبنانيون، الجمعة، مجلس النواب (البرلمان) في العاصمة بيروت، بعد تدافع مع القوى الأمنية على أبوابه.

وطالب الناشطون من "حزب سبعة" باستقالة المجلس، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتناقلت وسائل إعلام محلية، مقطعا مصورا يظهر عددا من الشبان داخل القاعة العامة للمجلس، مطالبين بمحاربة الفساد وإعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.

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ويواجه لبنان تحديات اقتصادية تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي فوق 1650 ليرة/ دولار، مقابل 1507 رسميا.

وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في مايو/ أيار الماضي.

و"حزب سبعة"، سياسي معارض مقرب من مؤسسات المجتمع المدني، شارك في الانتخابات النيابية الأخيرة، وخسرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.