بطريركية الأرمن بتركيا تدعو الله أن تحقق "نبع السلام" أهدافها

إسطنبول / الخليج 365

قالت بطريركية الأرمن في تركيا، إنها تدعو الله أن تحقق عملية "نبع السلام" شرق الفرات، أهدافها السلمية المتمثلة في إنهاء الإرهاب، وضمان أمن الحدود، وتأسيس السلام والأمن في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأسقف سحق مشعليان، قائمقام بطريرك الأرمن في تركيا، الجمعة، في مبنى البطريركية بمدينة إسطنبول.

ودعا مشعليان أن يحمي الله بقدرته تركيا وشعبها من الكوارث.

وأشار أن الشعب السوري الذي تعرض لجميع أشكال الضغط والإرهاب والظلم والعنف والتهجير، أصبح يستحق السلام العادل الأفضل.

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وبيّن أنهم يدعون دائما في ختام الطقوس الدينية داخل الكنيسة، من أجل الدولة التركية وجيشها.

وختم قائلا: "ليُلْهِم الرب قادتنا وضباطنا بروح الحكمة والرحمة والوعي".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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