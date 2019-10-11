تشاووش أوغلو: تركيا ستواصل النضال ضد الإرهاب دون تمييز

إسطنبول/ الخليج 365وزير الخارجية التركي:

- عملية "نبع السلام" شرق الفرات "تهدف لإنهاء خطر الإرهاب قرب حدودنا التي تشكل حدود الناتو الجنوبية الشرقية

- تنظيم "ي ب ك" الإرهابي يهاجم الأقلية المسيحية في المنطقة ثم يزعم بأن الأتراك هم المهاجمون

- تضامن حلفائنا معنا أمر طبيعي وقانوني وذلك في إطار مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة

- أعتقد أنه لا يمكن لأحد في العالم أن يلقننا دروسا في القضايا الإنسانية

- الجميع يعلم بأن "بي كا كا" و"ي ب ك" عبارة عن تنظيم واحد



شدّد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على أن تركيا ناضلت وستواصل النضال ضد جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وأنها تتطلع إلى دعم قوي من حلفائها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة في مدينة إسطنبول التركية، مع أمين حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ.

وقال تشاووش أوغلو إن عملية "نبع السلام" شرق الفرات، "تهدف لإنهاء خطر الإرهاب قرب حدودنا والتي تشكل حدود الناتو الجنوبية الشرقية، وهي مهمة للغاية في هذا الصدد بالنسبة إلى أمن دول الحلف".

وأشار إلى أن تنظيم "ي ب ك" الإرهابي يهاجم الأقلية المسيحية في المنطقة ثم يزعم بأن الأتراك هم المهاجمون، في محاولة للبحث عن دعم من العالم المسيحي بشكل خاص.

تشاووش أوغلو، أكّد أنه "لا يكفي إبداء تفهم مخاوف تركيا بل نريد تضامنا واضحا معنا".



وأضاف: "تضامن حلفائنا معنا أمر طبيعي وقانوني وذلك في إطار مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".



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وتابع: "أطلعنا أمين عام الناتو على معلومات حول عملية نبع السلام، وأكدنا مرة أخرى على تطلعنا إلى تضامن قوي مع بلادنا من قبل حلفنا وحلفائنا".



وبيّن أن تركيا تعرضت لحملات دعائية سوداء فاشلة لتشويه عملياتها السابقة من قبل إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش".

وتابع "أعتقد أنه لا يمكن لأحد في العالم أن يلقننا دروسا في القضايا الإنسانية".

كما شدّد على أن "داعش عدونا المشترك وجنودنا هم الوحيدون الذين جابهوا مقاتلي داعش وجها لوجه".

ولفت إلى أن الجميع يعلم بأن "بي كا كا" و"ي ب ك" عبارة عن تنظيم واحد ويقولون خلال الخطابات إن قلق تركيا حيال أمنها القومي محق ومشروع.



وأردف: "إذا كان قلق تركيا حيال أمنها القومي مشروعًا فإن من حقنا أيضا مكافحة التنظيم الإرهابي الذي يتسبب بهذا القلق".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.