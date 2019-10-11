استشهاد 4 من الجيش الوطني في كمين لـ "ي ب ك" الإرهابية شرقي سوريا

أورفا/ الخليج 365

استشهد 4 من مقاتلين من الجيش الوطني السوري، الخميس، في كمين لمنظمة ي ب ك بي كا كا الإرهابية في مدينة تل أبيض شمالي سوريا.

والخميس عبر الجيش الوطني الحدود التركية إلى سوريا ودخل منطقة شرق الفرات ضمن عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي الأربعاء.

وأفادت مصادر من الجيش الوطني لمراسل الخليج 365، أن العناصر الإرهابية تخفوا في زي مقاتلي "الوطني" في قرية الدادات، ولدى دخول مقاتلي الجيش الوطني الحقيقيين للمدينة لتمشيطها، اندلعت اشتباكات ما أسفر عن استشهاد 4 وجرح 3 آخرين.

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وقد أسفرت الاشتباكات إلى انسحاب الجيش الوطني من القرية إلا أنها عاودت لاحقا الهجوم على العناصر الإرهابية وطردتهم وحررت القرية.

و"الدادات" هي واحدة من 11 قرية حررها الجيش الوطني يوم أمس ضمن عملية نبع السلام.

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