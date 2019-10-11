حمدوك يدعو "الجبهة الثورية" السودانية لإنجاز السلام بمفاوضات جوبا

الخرطوم / الخليج 365

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، "الجبهة الثورية" إلى إنجاز السلام العادل الشامل في أسرع وقت، خلال المفاوضات المرتقبة مع الحكومة التي تنطلق الإثنين في جوبا، لتساهم مع قوى الحرية والتغيير في المشروع الوطني للانتقال.

جاء ذلك خلال لقاء مساء الخميس، جمع حمدوك مع رئيس حركة "العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب بيان صادر عن الحركة الجمعة، اطلعت عليه الخليج 365.

وأطلع إبراهيم، رئيس الوزراء السوداني على نتائج الورشة الفنية لدعم العملية السلمية، التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية، في الفترة من 4 - 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة "الجبهة الثورية"، و"الحركة الشعبية/ شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، ووفد الحكومة السودانية.

كما أطلعه أيضا على نتائج لقاءات "الجبهة" مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس فنك هايسوم، والمبعوث الأوروبي للقرن الإفريقي ألكسندر راندوس، ومطالبتهم لهما بتقديم الدعم المالي العاجل من المجتمع الدولي، لضمان الانتقال السلس نحو السلام والتحول الديمقراطي.

وتضم "الجبهة الثورية" ثلاث حركات مسلحة متمردة، هي: "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" في إقليم دارفور (غرب)، و"الحركة الشعبية/ الشمال" في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

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وفي 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت "الجبهة" انضمام "تجمع قوى التحرير" إلى مكوناتها، ضمن مساعي الجبهة لتحقيق السلام العادل الشامل، والحكم الديمقراطي المستدام.

ومنذ 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالي 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ يونيو 2011، تخوض الحركة الشعبية/ شمال، تمردا مسلحا في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ويأمل السودانيون أن تسهم المرحلة الانتقالية الراهنة في إحلال السلام بأرجاء بلدهم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت المرحلة الانتقالية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.