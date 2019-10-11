هيئة فلسطينية: الأوضاع بغزة خطيرة وتنذر بانفجار في وجه إسرائيل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت "الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، الجمعة، إن الأوضاع في قطاع غزة "خطيرة وتنذر بانفجار حتمي في وجه إسرائيل".



جاء ذلك في بيان صدر عن "الهيئة العليا" (تضم فصائل فلسطينية)، قبيل ساعات من انطلاق المسيرات على حدود غزة.



وأضافت: "على الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤوليتها في إنهاء الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة".



وطالبت الهيئة "تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العمل والتجارة والسفر والتنقل دون قيود".



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وأكدت أن المسيرات على حدود غزة "سلمية ومستمرة بطابعها الجماهيري والشعبي".



وتفرض إسرائيل منذ 2007 حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.



ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

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