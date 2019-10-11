شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستشفى فى بلدة تل أبيض السورية بسبب القصف التركى الكثيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الجمعة، إنه تم إغلاق مستشفى فى بلدة تل أبيض الحدودية مع تركيا، شمال شرقى سوريا، بعد فرار العاملين تحت وطأة القصف التركى.

من جهة أخرى، أفاد برنامج الأغذية العالمى بنزوح أكثر من 70 ألفا من سكان رأس العين وتل أبيض حتى الآن وسط تصاعد العنف فى سوريا.

ويواصل الجيش الاحتلال التركى قصف مدينتى رأس العين وتل أبيض، فيما تتواصل الاشتباكات بعنف بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جهة، و"قوات سوريا الديموقراطية" من أخرى.