الان تتابع منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 منحت جائزة نوبل للسلام الجمعة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، مهندس المصالحة الكبيرة بين بلده واريتريا المجاورة. وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النروجية، بيريت رايس اندرسن إن الجائزة منحت لأبيي تقديرا “لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا”.

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