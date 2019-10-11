دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شاهد: تسريبات تكشف عن هاتف آيفون جديد رخيص.. وهذه هي مواصفاته

كشفت تسريبات حديثة أن شركة آبل الأمريكية تستعد لإصدار نسخة جديدة من هاتف آيفون مع بداية العام الجديد، إلا أنها ستكون أرخص من الموديلات السابقة.

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وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن الهاتف المقبل من آبل سيكون آيفون SE2، سيكون تصميمه مشابهًا لآيفون 8، وسيكون مزودًا بمعالج من نوع A13، وذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت.

وسيأتي هاتف آيفون إس إي 2 بشاشة من نوع LCD مثل تلك الموجودة في هاتف آيفون 8، كما أنه سيكون مزودًا بزر Home الموجود أيضًا في ذلك الجهاز.

© alqiyady شاهد: تسريبات تكشف عن هاتف آيفون جديد رخيص.. وهذه هي مواصفاته

وأشارت التقارير إلى أن الهاتف سيحمل كاميرا أمامية لها خاصية التعرف على الوجوه، بالإضافة إلى ماسح بصمات، وكذلك ذاكرة تخزين داخلية في سعتين: 64 و128 جيجابايت.

أما عن سعر هاتف آيفون SE2 المتوقع أن يطرح في الأسواق مع بداية 2020، فسيتراوح ما بين 345- 399 دولار أمريكي.

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جدير بالذكر أن آبل طرحت قبل أسابيع قليلة أحدث هواتفها الذكية وهي سلسلة آيفون 11، والتي تضمنت هواتف: آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكسالمزيد:

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