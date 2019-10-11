تواصل الترحيب بقرار رفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان

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بيروت:«الخليج»

رُفِعَتْ أمس في مدينة صيدا، وعلى مختلف اللوحات الإعلانية المنتشرة في شوارعها وميادينها الرئيسية صورة تجمع الرئيس الحريري، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مكتوب عليها «شكراً دولة الإمارات»، في رسالة شكر وتقدير لدعمها المستمر للبنان حكومة وشعباً، وعلى مختلف الصعد.

وتواصلت ردود الفعل المرحبة بقرار رفع حظر سفر رعايا الدولة إلى لبنان، حيث رحّب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بالقرار الإماراتي، وقال في سلسلة لقاءات في طرابلس أمس: إننا نثمن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدعوة إلى الملتقى الاستثماري الإماراتي - اللبناني والمواقف والخطوات التي انبثقت عنه، لا سيما لجهة قرار رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان، لكننا ندعو إلى المباشرة الفورية بتنفيذ الإصلاحات التي توافقنا عليها في الاجتماع الاقتصادي والمالي الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري، لأنها الحد الأدنى للإصلاحات المطلوبة، ولوقف النزف والبدء بالمعالجة الصحيحة.

من جانبه، أكد وزير ​السياحة​ اللبناني أفيديس كيدانيان في حديث تلفزيوني أمس أن خطوة رفع الحظر عن سفر الإماراتيين ​ممتازة، خصوصاً في ظل ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان، لأن السائح الإماراتي طويل الإقامة في لبنان، وقدرته الشرائية مرتفعة، مشيراً إلى أن القطاع السياحي سيكون المستفيد الأكبر من رفع الحظر.

كما أكّد رئيس مطار رفيق الحريري الدولي​ ​فادي الحسن​، في تصريح تلفزيوني، أمس، أن رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى بيروت، بدأت انعكاساته الإيجابية تظهر في ​المطار، موضحاً أننا لاحظنا زيادة عدد الركاب هذا الأسبوع من ​أبوظبي​ إلى بيروت، كما أنه تم رفع حجم الطائرة لاستيعاب عدد أكبر، أي حوالي 300 راكب.