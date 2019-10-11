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ترامب يعرض الوساطة بين الأتراك والأكراد

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دبي - بواسطة محمد فارس اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوسط بين أنقرة والأكراد، بعد أن شنت تركيا هجوما عسكريا في شمال سوريا ضد جماعات كردية كانت الولايات المتحدة تقدم الدعم لها. ترامب حدد ثلاثة خيارات لبلاده في هذا الملف.Provided by Deutsche Welle © picture-alliance/AP Photo/T. Zenkovich Provided by Deutsche Welle

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس (العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) إن التوسط من أجل التوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد أحد ثلاث خيارات أمام الولايات المتحدة بعد الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات وتحقيق نصر عسكري، ضرب تركيا بشدة من الناحية المالية وعبر (فرض) عقوبات، أو التوسط في اتفاق بين تركيا والأكراد!".

وكان ترامب قد قال في وقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يتحدث مع تركيا والأكراد بينما تواصل تركيا هجومها في شمال سوريا. بيد أنه وجه تحذيرا لتركيا قائلا إنها ستضرر ماليا بشدة إذا "لم تلتزم بالقواعد".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها. وأتحدث إلى كلا الطرفين". وأضاف "أقول إن تركيا ستضرر ماليا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد. إنني أراقب عن كثب".

ويشار إلى ان ترامب كتب سلسلة تغريدات حول هذا الموضوع بدت متناقضة أحيانا. إذ غرد مرة مهددا تركيا بمحو اقتصادها وفي تغريدة أخرى رأى في تركيا شريكا تجاريا هاما.

أ.ح/ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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