العراق: تعديل وزاري محدود في أول أيام الحداد الوطني

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

بغداد: زيدان الربيعي

صوت البرلمان العراقي، أمس الخميس، على تغيير وزيرين اثنين في حكومة عادل عبد المهدي، وذلك مع دخول أول أيام الحداد الوطني، حزناً على قتلى التظاهرات وبعد عام من تشكيل الحكومة.

وجاء الإجراء بعد أسبوع من احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد ضد الفساد وللمطالبة بتحسين مستوى المعيشة، وتطورت للدعوة إلى إقالة الحكومة برمتها المكونة من 22 وزيراً.

وقدم عبد المهدي، إلى رئاسة البرلمان العراقي، خمسة مرشحين لشغل منصب وزير في خمس وزارات بحسب التعديل الوزاري، الذي تعهد به للشعب العراقي مؤخراً.

وذكر عبد المهدي، في كتاب رسمي إلى رئاسة البرلمان العراقي، أن «المرشحين الخمسة هم: جعفر صادق علاوي لوزارة الصحة، وسها خليل لوزارة التربية، وأمير عريان البياتي لوزارة الاتصالات، وهناء عمانوئيل كوركيس لوزارة الهجرة والمهجرين، وقحطان عباس الجبوري لوزارة الصناعة»، ودعا البرلمان إلى التصويت على الوزراء الخمسة.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن تعهدات عبد المهدي، بإجراء إصلاحات واسعة في البلاد، من شأنها تحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، تلبية لمطالب احتجاجات شعبية عنيفة عصفت بالبلاد على مدى أسبوع.

وذكرت المصادر، أن البرلمان صوت على منح الثقة للمرشحة سها خليل وزيرة للتربية بدلاً من شيماء الحيالي، وجعفر صادق علاوي وزيراً للصحة بدلاً من علاء علوان.

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وحالت الخلافات بين الكتل السياسية خلال الجلسة دون منح الثقة لثلاثة مرشحين آخرين طرحهم عبد المهدي، وهم: أمير البياتي لوزارة الاتصالات بدلاً من نعيم الربيعي، وقحطان الجبوري لوزارة الصناعة بدلاً من صالح الجبوري، وهناء عمانوئيل كوردكيس للهجرة والمهجرين بدلاً من نوفل موسى. ورفع البرلمان، بعدها، جلسته إلى ما بعد انتهاء مناسبة أربعينية الحسين التي توافق 20 أكتوبر/‏تشرين الأول الجاري.

وانتقد زعيم ائتلاف «النصر»، رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي، الحلول التي وضعتها حكومة خلفه، عادل عبد المهدي لمعالجة التظاهرات ب«الترقيعية».

وأكد العبادي، أن «التظاهرات موجودة منذ فترة، لكن الجديد في هذه التظاهرات يتمثل في التعامل معها من قبل الحكومة بقمعها بقسوة ووجود القناصين وإغلاق الفضائيات».

وفي سياق متصل، أفاد مصدر قضائي، بأن محكمة تحقيق الحلة، صدقت اعترافات أحد أفراد القوات الأمنية العراقية في قوات مكافحة الشغب تسبب بمقتل متظاهر خلال التظاهرات الشعبية التي شهدتها محافظة بابل.

وأضاف أن «المحكمة دونت أقوال الموقوف وفق قانون العقوبات العراقي، وأجرت كشف الدلالة تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة».

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، دعا المصابين وذوي الشهداء من جراء التظاهرات الاحتجاجية إلى مراجعة محكمة التحقيق المختصة كل بحسب سكنه لتسجيل الشكاوى للتحري عن أسباب مقتل وإصابة المتظاهرين.

وذكر بيان صحفي لمجلس القضاء الأعلى، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وجه بحسم قضايا الموقوفين في التظاهرات والتحري الفوري عمن تسبب بقتل المتظاهرين.