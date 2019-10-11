الغزيون يشاركون بجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة يستعد الغزيون للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة. ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في فعاليات الجمعة والتي ستحمل عنوان "جمعة اطفالنا الشهداء الـ 78" احتراماً لدماء الاطفال الطاهرة وأجسادهم الغضة التي مزقها رصاص قناصة الاحتلال بسلاح الإرهاب الامريكي. وأكدت الهيئة "ان هذه الجمعة هي وفاءً لأطفال فلسطين ضحايا الاحتلال والصمت الدولي، وفي مقدمتهم الشهداء الأطفال "محمد الدرة فارس عوده فارس السرساوي ياسر ابو النجا ومحمد أبو خضير " الذي قتلوا بدمٍ باردٍ أمام مسمع ومرأى العالم أجمع، وتظهيراً لما تعرض له أطفال فلسطين من استهداف مباشر أدى الى وقوع مئات الشهداء والجرحى في صفوفهم." اقرأ أيضاً : في غزة.. سبعيني يكافح من أجل قوت يومه ببيع "الترمس".. فيديو شاهد أيضًا: صور رائعة تعكس الحياة في فلسطين قبل الاحتلال مقدم من: القيادي

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