شكرا لقرائتكم خبر عن زى انهاردة.. سقوط 230 ألف قتيل فى زلزال حلب الكبير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم، فى عام 1138، شهدت مدينة حلب السورية زلزالا قويا، يعد رابع أخطر زلزال فى التاريخ.
ويحمل الزلزال إسم مدينة حلب السورية، حيث وقع فيها، مما أسفر عن سقوط أكثر من 230 ألف قتيل، حيث سبقه زلزال أصغر فى العاشر من الشهر نفسه، غالبا ما يتم سرده كثالث زلزال مميت في التاريخ، بعد زلازل شانشى وتانجشان فى الصين.
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