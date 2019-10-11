الجيش الإسرائيلي يقتحم مقر لجان العمل الصحي في رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، الجمعة، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي (غير حكومي)، في مدينة رام الله.
وقال مصدر في المؤسسة للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية، داهمت مدينة رام الله واقتحمت مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي في حي "سطح مرحبا"، بعدما فجرت أبوابه.
وأشار المصدر إلى أن القوات عاثت بمحتويات المقر قبل انسحابها.
ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري اعتقل الجيش الإسرائيلي المدير المالي والإداري للمؤسسة وليد أبو راس.
ومؤخرا داهم الجيش الإسرائيلي عددا من المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية في رام الله،
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