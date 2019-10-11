غزة.. كتائب القسام تنعي قائداً ميدانياً

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365 أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاوم الإسلامية "حماس"، الجمعة، وفاة أحد قادتها الميدانيين في قطاع غزة أثر مرض عضال. وقالت الكتائب، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه:" كتائب القسام تنعى القائد الميداني محمد يوسف البسيوني من بيت حانون (شمال القطاع) والذي توفي إثر مرض عضال". ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول القيادي "البسيوني".

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