الحوثيون: قدمنا عرضا لتبادل ألفي أسير مع الحكومة اليمنية

اليمن / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي، أنها قدمت عرضا لتبادل ألفي أسير مع الحكومة اليمنية، كمرحلة أولى.

جاء ذلك في تصريح لرئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى، بحسب قناة "المسيرة" الفضائية الحوثية، بوقت متأخر الخميس.

وقال المرتضى "عرضنا على الطرف الآخر (الحكومة اليمنية) عبر وساطة محلية، صفقة تبادل لألفي أسير حرب من الطرفين كمرحلة أولى".

وأضاف "أكدنا للوساطة جهوزيتنا للتنفيذ خلال أسبوع، إن كانوا جاهزين.. نحن الآن بانتظار ردهم".

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يتسن أخذ تعليق من الحكومة اليمنية حول الأمر.

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وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية مرارا، جماعة الحوثي، بإيجاد عراقيل أمام حل ملف الأسرى الإنساني.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في استوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق استوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.