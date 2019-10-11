شانلي أورفا/محمد عاكف بارلاك/الخليج 365
استهدفت المدفعية التركية صباح اليوم الجمعة مواقع الإرهابيين في منطقة "تل أبيض" التابعة لمحافظة الرقة، وذلك في إطار عملية "نبع السلام".
وأشار مراسل الخليج 365 أنّ إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" أشعلوا إطارات السيارات في مركز مدينة تل أبيض وفي أقسامه الغربية والشرقية، لمنع الطائرات بدون طيار الهجومية التركية من تحديد مواقعهم واستهدافهم.
وأكد مراسل الخليج 365 سماع أصوات رشاشات بشكل متقطع جنوب وشرق مدينة تل أبيض.
تجدر الإشارة إلى أنّ قوات الجيش التركي والجيش الوطني السوري، تمكنا من تحرير 11 قرية في تل أبيض في اليوم الثاني من عملية "نبع السلام".
والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر المدفعية التركية تستهدف مواقع الإرهابيين في "تل أبيض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.