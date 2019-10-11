انفجار ناقلة إيرانية قبالة ميناء جدة السعودي.. و"عمل إرهابي" محتمل

طهران/ الخليج 365- بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"

- الحادث وقع على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي

- أسفر الحادث عن إصابة هیکل السفينة، وتعرض الخزانين الرئيسيين لها لأضرار

- أدى الحادث إلى تسرب النفط المخزون فيهما في البحر الأحمر

- الخبراء المتواجدون على متن السفينة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار

- الخبراء أعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي

- لم يصدر عن السلطات السعودية بيانًا بشأن الحادث حتى الساعة 6.30 ت.غ.



تعرضت ناقلة نفط إيرانية، صباح الجمعة، لحادث انفجار قبالة ميناء جدة السعودي.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن "ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية تعرضت صباح اليوم الجمعة على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، إلى حادث انفجار".

وأشارت إلى "إصابة هیکل السفينة، وتعرض الخزانين الرئيسيين لها لأضرار جراء حادث التفجير مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما في البحر الأحمر".

وأوضحت أن "الخبراء المتواجدين على متن السفينة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار".

ونقلت عن الخبراء أنهم "أعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي".

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ولم يصدر عن السلطات السعودية بيانًا بشأن الأمر حتى الساعة 6.30 ت.غ.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".

فيما اتهمت واشنطن والرياض، طهران بالمسؤولية عنه، لكن الأخيرة نفت ذلك.

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