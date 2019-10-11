شركة الكهرباء تُعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت شركة الكهرباء عن توفر وظائف هندسية شاغرة، على مسمى «مهندس تكاليف»؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. وقالت إن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، مع وجود خبرات سابقة. والتقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ حيث أفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا انشر الخبر :

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