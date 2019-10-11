انفجار بناقلة إيرانية يسبب تسربا نفطيا في البحر الأحمر

الخليج - رويترز

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”، اليوم الجمعة، أن انفجاراً وقع في ناقلة نفطية إيرانية، مما أدى لاندلاع حريق فيها.

ونقلت الوكالة عن مصادر – لم تنشر أسماءها – القول إن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أدى لاندلاع حريق على متنها.

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وأضافت الوكالة أن الانفجار أسفر عن أضرار بالغة بالناقلة وتسرب نفطي في البحر الأحمر، وذكرت أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طاقم ناقلة النفط الإيرانية “سينوبا” قام بالسيطرة على الحريق، الذي نشب فيها ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن اللفتنانت بيت باجانو، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية المشرف على الشرق الأوسط، قوله إن السلطات هناك “على علم بتقارير عن هذا الحادث” ، لكنه امتنع عن التعليق.