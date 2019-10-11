انفجار في ناقلة نفط إيرانية واندلاع حريق على متنها قرب ميناء جدة السعودي

تفيد الأنباء الواردة أن الخزانين الرئيسيين للسفينة تعرضا إلى أضرار جراء حادث التفجير، مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما في البحر الأحمر.



يذكر أن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن السفينة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار وقد أعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضافت الوكالة في تغريدة على صفحتها الخاصة على "تويتر"، بأنه تم السيطرة على الحريق من قبل الطاقم.