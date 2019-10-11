المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن ينتقد السعودية بسبب "قوانين المملكة المناهضة لمجتمع الميم"(فيديو)

وخلال حديثه في منتدى "CNN LGBTQ" في لوس أنجلوس، والذي ركز على قضايا المثليين(ات) ومزدوجي(ات) التوجه الجنسي ومتغيري(ات) النوع الاجتماعي أو ما يُعرف بـ"مجتمع الميم" انتقد بايدن القوانين المناهضة للمثليين في المملكة.

وفي رده على سؤال حول كيف سيتعامل مع مثل هذه الدول، قال: "في الواقع، سأوقف المساعدات، وسأوقف الدعم الخارجي المقدم للدول، المنخرطة في هذا النوع من السلوك، تماما مثلما كنت سأتعامل مع الصين بشأن تعاملها مع اليوغور، فهناك مليون من اليوغور... إنهم مسلمون. إذن ما الفرق؟".

وتابع نائب الرئيس الأمريكي السابق: "إنه محض تحامل، أليس كذلك؟، مشيرا: "السعودية، نفس الشيء".

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واعترف بايدن بعلاقة الولايات المتحدة بالسعودية، لكنه وصف تاريخ المملكة في التعامل مع المثليين بأنه "لا يحتمل"، قائلا:

"لقد كنت صريحا حول هذا الموضوع. لقد كنت صريحا للغاية حول هذا الموضوع، أعلم أنه يفترض أنها حليفتنا، لكن هناك بعض الأشياء التي لا يمكننا تحملها".

وأضاف: "لا يمكننا أن نكون جزءا من دعم الحكومات التي تقوم بالإساءة بأي شكل من الأشكال الأساسية - فالثقافة لا تكون أبدا مبررا للألم، وليست مبررا منطقيا أبدا، إنها ليست كذلك".