شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: انفجار فى ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجرت ناقلة نفط إيرانية فى منطقة قريبة من ميناء جدة السعودى، اليوم الجمعة، مما أسفر عن حريق هائل فى متنها. وبحسب وكالات أنباء، فإن الانفجار بالناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، سبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا فى البحر الأحمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: انفجار فى ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.