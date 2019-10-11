صور.. مهرجان يقدم عرضا للأزياء تحت الماء في الشارقة

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365

شهد المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" بإمارة الشارقة عرضا لصور أزياء تحت الماء، التقطها المصور رافال مكيلة، حيث أضفت التموجات سحرا وغموضا للأزياء المعروضة، بحسب ما ذكر موقع "سى إن إن".



وأوضحت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن المصور البولندى يحاول، قبل بدأ جلسة التصوير تحت الماء، أن يوضح للعارض كيفية ظهوره فى الصور، وإذا كانت هناك حاجة إلى التوجيه أثناء التصوير، يسبح مكيلة إلى سطح الماء ليلقى المزيد من التعليمات.

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ويعتمد الوقت الذي يستغرقه خلال جلسات التصوير على ما إذا كان مجرد تصوير خاص صغير أو إنتاج تجاري، وتستمر الجلسات الخاصة عادة حوالى 3 ساعات.

واستمرت أطول جلسة تجارية له مدة 10 ساعات، وكان ذلك بمثابة تحدي جسدي كبير، حيث فقد 2 كيلوجرام من وزنه خلال تلك الجلسة.